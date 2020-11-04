قوات شرطية خاصة لتأمين الحصاد بالقضارف

دشن والي القضارف د. سليمان علي محمد موسى بمباني ادارة شرطة جمارك الولاية الاربعاء بحضور اعضاء لجنة امن الولاية انطلاق عمليات حملة تامين الحصاد بالقضارف بمشاركة قوات شرطية من عدد من الولايات . واشاد والي القضارف بدور الشرطة المهم في حفظ الامن والاستقرار وما تطلع به من ادوار لتأمين محاصيل المزارعين وحماية الاقتصاد الوطني وذلك بمكافحة التهريب والانشطة خارج القانون بجميع انحاء الولاية وخاصة مناطق الشريط الحدودي .

وأكد سليمان وفق ( سونا) دعم الحكومة ومساندتها لهذه القوات لتنجز عملها كما دعا الجميع لتقديم كل ما من شأنه تحقيق حماية وتأمين موسم حصاد هذا العام. فيما اوضح مدير عام شرطة الولاية اللواء حقوقي/ صابر الله جابو ان هذه الحملة درجت الشرطة انفاذها سنويا بالتنسيق مع عدد من الولايات لتأمين عمليات الحصاد والشريط الحدوي إلى جانب الحد من التهريب و الانشطة غير القانونية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)