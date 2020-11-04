والي شرق دارفور: الضعين تعيش ظلاماً دامساً.. وحكومة الولاية لا تمتلك (15)مليماً

قال والي شرق دارفور محمد عيسي عليو، إن انقطاع التيار الكهربائي بمحلية الضعين نتيجة لعدم سداد الحكومة الاتحادية للمبالغ المالية المستحقة للشركة التركية المالكة لوابورات الكهرباء، وأشار إلى أنّ مُتأخِّرات الشركة التركية تبلغ 15 مليون دولار عجزت الحكومة الاتحادية عن سدادها، وتابع: “حكومة الولاية لا تمتلك 15 مليماً، ناهيك عن هذا المبلغ”.

وأكد في حديثه لبرنامج (كالآتي)، وفق صحيفة السوداني أن الحكومة لم تتوصل لتسوية مع الشركة التركية على عدم توقف الإمداد، مشيراً الى تحديد الشركة التركية تاريخ الأول من نوفمبر كحدٍّ أقصى لقطع التيار الكهربائي حال عدم دفع الحكومة للمبلغ المالي المطلوب، ونوّه عليو أن انقطاع التيار الكهربائي ورثته من النظام السابق نتيجة لسُوء الإدارة ولا يوجد عقدٌ بين الشركة التركية وحكومة الولاية،

منوهاً إلى أن الماكينات التركية مُستأجرة منذ عهد النظام السابق ولم يتم الإيفاء بالتعهُّدات والالتزامات المالية تجاه الشركة التركية، مُشيراً إلى مخاطبتهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والتعدين الاتحادي، إلا أنهم لم يجدوا رداً واضحاً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)