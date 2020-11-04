عاجل.. حمدوك يطلع على نتائج الورشة غير الرسمية مع حركة الحلو

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، مع وفد فريق الخبراء من جنوب أفريقيا برئاسة الدكتور فاسو قوندن، والذي شارك في الورشة غير الرسمية، بين وفد الحكومة ووفد "الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، والتي عقدت بجوبا مؤخرا، حول علاقة الدين والدولة.



وقال الدكتور فاسو قوندن مؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لتسوية النزاعات، في تصريح صحفي، إنه أطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على نتائج المناقشات التي جرت خلال الورشة غير الرسمية بجوبا بين الوفدين.

ووصف المناقشات بأنها كانت جيدة وسادتها روح إيجابية من الطرفين، موضحا أن الهدف من هذه الورشة هو تبادل المعرفة ووجهات النظر حول موضوع علاقة الدين والدولة.

وأضاف أن الورشة هدفت إلى بناء الثقة بين الطرفين، وتبادل الآراء والأفكار، مشيرا إلى أنه تم التوافق خلال الورشة على سبعة موضوعات، ونعتقد أن الهدف من انعقاد الورشة قد تحقق.

وأكد أهمية وحدة واستقرار السودان، لافتا إلى أن السودان يشهد مرحلة مهمة من تاريخه تتطلب ضرورة معالجة الإختلافات عبر المفاوضات، وأشار إلى ما قدمه السودان في السابق من مساعدات لجمهورية جنوب أفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة ودعم السودان من أجل إحلال السلام والاستقرار.