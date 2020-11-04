توصيات بسحب العضوية من مطربين شباب باتحاد الفنانين

تنعقد يوم الأحد القادم نوفمبر الجلسة الختامية للجمعية العمومية لاتحاد الفنانين بأمدرمان بعد تأجيلها من السبت الماضي نسبة لعدم وجود مترشح لمنصب الرئيس ،وتخصص الجلسة المرتقبة لانتخاب مجلس الإدارة بعد أن وافق الدكتور عبدالقادر سالم على ترشيح نفسه بعد رجاءات عديدة من أعضاء الاتحاد ،ويبدأ الاقتراع عند الثانية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء ويتم بعده إعلان الفائزين

،وينتظر فوز عبدالقادر سالم بالرئاسة الى جانب عمر إحساس وسيف الجامعة ونجم الدين الفاضل والتاج عبدالله الى جانب الوجوه الجديدة ندى القلعة وشكرالله عزالدين ووليد الجاك الى جانب الموسيقار يوسف الموصلي وآخرين .

وبحسب المركز الصحفي لقناة النيل الأزرق تواصلت الجلسات التفاكرية اليومية بدار الاتحاد حيث تخللتها نقاشات صريحة حول إشكالات الفن والاتحاد ،وتضمنت الجلسات مقترحات قيمة من الأعضاء حول كيفية الارتقاء بالاتحاد كمؤسسة رائدة في مجال الفن

،كما دار نقاش مطول حول غياب المطربين الشباب عن الاتحاد وتقصيرهم تجاه الكيان ،واقترح عدد من المتحدثين سحب عضوية الاتحاد من كل الفنانين الذين لا يتواصلون مع الاتحاد ولايشاركون في فعالياته ولايقومون بواجبهم كأعضاء تجاه الاتحاد ،من ناحيته قدم الفنان نجم الدين الفاضل شكره الجزيل لقناة النيل الأزرق على تعاونها المستمر مع الاتحاد طوال الدورة الماضية ومشاركتها في كل فعاليات الاتحاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)