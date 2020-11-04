موسيقي مخضرم يطالب بمراجعة رخص الفنانين

قال الفنان الموسيقي المخضرم (كمال بنقز) عضو اتحاد الفنانين أن المجلس المرتقب للاتحاد تقع عليه مسؤوليات جسام ومهام كبيرة حتى تعود للساحة الفنية الفنية هيبتها المفقودة وأن عليه أن يعمل على حسم الفوضى الموجودة ويضع حدا للأغنيات الهابطة المنتشرة في كل مكان بلا رقيب ،وطالب بنقز وفق صحيفة السوداني بمراجعة رخص ممارسة المهنة لإبعاد المتفننين من الساحة حتى تعود الأغنية السودانية لسابق عهدها رزينة ورصينة تشرف من يسمعها ولا يخجل منها كما يحدث الآن . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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