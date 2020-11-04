أكد إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض أن المنطقتين الحرتين اللتين تم افتتاحهما مؤخرا بكل من كوستي والجبلين سيكون لهما ما بعدهما في دفع عجلة الاقتصاد القومي والولائي.
وقال وراق وفق (سونا) نحن ننظر لهذين المشروعين الاقتصاديين بنظرة تفاؤل كبير وذلك لموقع بحر أبيض الاستراتيجي، حيث تحدها ست ولايات إلى جانب الطريق القومي الذي يربط ولايات الشرق والغرب، فضلا عن وقوعها على النيل في مساحة ستمائة كيلو متر وكذلك تميزها بأنها ولاية حدودية مع دولة جنوب السودان من خلال شريط حدودي يفوق المائة ثمانية وستين كيلومترًا.
وأبان الوالي أن هذه المناطق الحرة تمكن دولة جنوب السودان من استيراد حوالي مائة وخمسين سلعة إستراتيجية من السودان.
وأضاف والي ولاية النيل الأبيض أن استئناف خط الملاحة النهري بين دولتي السودان وجنوب السودان سيساهم كثيرًا في عملية التبادل التجاري مما يؤدي لانخفاض الأسعار في الدولتين من خلال الوفرة السلعية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والى النيل الأبيض: المناطق الحرة بكوستى والجبلين توفر(150) سلعة لدولة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.