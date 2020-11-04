والى النيل الأبيض: المناطق الحرة بكوستى والجبلين توفر(150) سلعة لدولة الجنوب

أكد إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض أن المنطقتين الحرتين اللتين تم افتتاحهما مؤخرا بكل من كوستي والجبلين سيكون لهما ما بعدهما في دفع عجلة الاقتصاد القومي والولائي.

وقال وراق وفق (سونا) نحن ننظر لهذين المشروعين الاقتصاديين بنظرة تفاؤل كبير وذلك لموقع بحر أبيض الاستراتيجي، حيث تحدها ست ولايات إلى جانب الطريق القومي الذي يربط ولايات الشرق والغرب، فضلا عن وقوعها على النيل في مساحة ستمائة كيلو متر وكذلك تميزها بأنها ولاية حدودية مع دولة جنوب السودان من خلال شريط حدودي يفوق المائة ثمانية وستين كيلومترًا.