زيادات جديدة على غاز المخابز

انتقد أصحاب المخابز قرار زيادة بعض شركات الغاز لأسعاره من (2,5) إلى (4) آلاف جنيه للتر، موضحين بأن الزيادة ستنعكس على الإنتاج وزيادة سعر قطعة الخبز لأكثر من (2) جنيه.

وقال مصدر بإحدى شركات الغاز بحسب صحيفة السوداني، إن هنالك معالجات من الشركات لأسعار غاز المخابز خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود وزيادة الأسعار مما تسبب في ارتفاع أسعار الترحيل، نافياً صدور تسعيرة رسمية من الوزارة لغاز المخابز.

وأشار صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد إلى أنهم كوكلاء لشركة جاسكو حالياً نفد الغاز من مخبزهم ومتوقفين عن العمل لقرابة الـ(10) أيام ، وتابع أنهم لم يتمكنوا من الوصول للشركة بسبب إغلاق الهواتف لمعرفة أسباب وصول الغاز، موضحاً بأن هنالك معلومات تؤكد زيادة سعر غاز المخابز

وأوضح بأن أي زيادة تتطلب زيادة سعر الخبز دون أي تردد لأن خسائر كبرى ستقع على المخابز وربما يضطرها للتوقف وتساءل من المسؤول عن توقف المخابز بسبب انعدام الغاز خاصة المخابز التي تعمل بغاز شركة جاسكو .

وأضاف صاحب المخبز ببحري عبدالهادي دارقيل بأن هنالك شركات طبقت زيادة على غاز المخابز ومنها النيل وسعر اللتر (4) آلاف جنيه للغاز المدعوم من (1,200) جنيه إلى (4) آلاف جنيه ، مشيراً إلى أن العمل في ظل الزيادة الحالية أمر مستحيل في حال عدم زيادة سعر الخبز المدعوم لأكثر من (2) جنيه، لافتاً إلى أن تأخر وصول الغاز للمخابز يخرج معظمها عن الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)