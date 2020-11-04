أبرزهم كبشور كوكو ومحمد يوسف.. متهمون جدد في فساد المدينة الرياضية

كشف المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة أمير إبراهيم عن فتح عدد جديد من البلاغات الجنائية فيما يتعلق بملف فساد المدينة الرياضية، ضد عدد من رموز العهد البائد، أبرزهم كبشور كوكو، محمد يوسف عبد الله، عماد فضل المرجي، وجودة الله عثمان.

وأوضح إبراهيم بحسب صحيفة الحداثة، أن إعداد إجراءات التقاضي استغرق الكثير من الوقت، لطبيعة المخالفات والتعديات المركبة، التي استدعت فصلها إلى 3 بلاغات منفصلة بمواد مختلفة ومتهمين جدد.

وأكد أن العمل القانوني في الملف يتم بصورة يومية، وحدد المتهم الرئيس في البلاغ برمز النظام البائد علي عثمان، بالإضافة لعدد من المتورطين الذين تم حصرهم في 10 متهمين من رموز العهد البائد، تقدم 8 منهم حالياً بإستئناف لقرار الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)