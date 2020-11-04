الخارجية: السودانيون في ولاية إزمير بخير

طمأنت وزارة الخارجية المواطنين على سلامة جميع السودانيين المقيمين بإزمير وما حولها بتركيا، حيث لم يصب أحد منهم بأذى جراء الزلزال.
وأفادت وزارة الخارجية أنها ظلت على تواصل مع السودانيين المقيمين بولاية إزمير التي ضربها الزلزال الأسبوع المنصرم وهم حوالى ٢٠ شخصاً بحسب (سونا)، وذلك عبر السفارة السودانية بأنقرة، حيث لم يصب أحد منهم بأذى جراء الزلزال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365
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