الشرطة تلقي القبض على المتهم بقتل رجل الأعمال بأم درمان

بإشراف تام من مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق ياسر الكتيابي تمكنت شعبة مباحث الفيدرالية ومباحث قسم شرطة الـ50 من القاء القبض على المتهم بقتل رجل الأعمال محمد علي بابكر بتسعة طعنات. وبالتحريات الدقيقة بحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهم بمنطقة غبيش بولاية شمال كردفان وبواسطة دورية شعبة المباحث تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الخمسين. وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي، حيث قام النقيب شرطة النور فتح الله بإجراء التحريات اللازمة مع المتهم حتى يتم تقديم الأوراق والتحريات للقضاء ليقول كلمته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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