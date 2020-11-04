ثعبان ضخم يلدغ مواطناً ونقله للمستشفى

تعرض المواطن ضو البيت عثمان إلى لدغة ثعبان في يده بإسكان الصفوة بدار السلام، وفور شعور المواطن بتورم يده تم نقله لمستشفى أم درمان، وحدة الإصابات والطواريء، ومنها إلى وحدة الجراحة الدقيقة، حيث قرر الأطباء حجزه لتلقي ومواصلة العلاج بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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