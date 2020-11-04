وصل إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور صباح اليوم المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول عزالدين الشيخ علي منصور على رأس وفد من وزارة الداخلية والإدارة العامة للشرطة وذلك بغرض المشاركة في حفل تخريح الدفعة (58 ) من مستجدي شرطة البيادة المخصصة لحماية المدنيين والذي سيقام عصر اليوم باستاد الفاشر.



وسيقوم بافتتاح عدد من المنشآت الشرطية الجديدة.

وفور انتهاء مراسم الإستقبال بمطار الفاشر توجه المدير لقوات الشرطة الي أمانة حكومة الولاية لعقد اجتماع مع لجنة امن الولاية للاطلاع علي الاوضاع الامنية والترتيبات التي اعدتها اللجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحماية المدنيين.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المدير العام لقوات الشرطة يصل الفاشر لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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