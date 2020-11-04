مقاومة الكلاكلات تستنكر اعتقال ثائر وتعرضه للتعذيب والسرقة وحلق رأسه

أطلقت السلطات سراح عضو لجان مقاومة أبو آدم الثائر مجاهد بالضمانة بعد تعرضه للضرب وحلق رأسه وسرقة هاتفه النقال والنقود التي كان يحملها لحظة القبض عليه في موكب ١/نوفمبر الذي كان متوجهاً نجو مقر لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام.

واستنكر تجمع ثوار الكلاكلة بحسب صحيفة الجريدة، اعتقال مجاهد وتعرضه للتعذيب وحلاقة الشعر، والذي تم اعتقاله مع الثائر إبراهيم عوض في موكب لجنة فض الاعتصام، ونوهت إلى أن مجاهد سيواجه بلاغات أمام المحكمة وصفتها بالكيدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)