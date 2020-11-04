أطلقت السلطات سراح عضو لجان مقاومة أبو آدم الثائر مجاهد بالضمانة بعد تعرضه للضرب وحلق رأسه وسرقة هاتفه النقال والنقود التي كان يحملها لحظة القبض عليه في موكب ١/نوفمبر الذي كان متوجهاً نجو مقر لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام.
واستنكر تجمع ثوار الكلاكلة بحسب صحيفة الجريدة، اعتقال مجاهد وتعرضه للتعذيب وحلاقة الشعر، والذي تم اعتقاله مع الثائر إبراهيم عوض في موكب لجنة فض الاعتصام، ونوهت إلى أن مجاهد سيواجه بلاغات أمام المحكمة وصفتها بالكيدية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقاومة الكلاكلات تستنكر اعتقال ثائر وتعرضه للتعذيب والسرقة وحلق رأسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.