بيان سياسي مشترك لقوى سياسية وقبلية يرفض مسارات جوبا

وقعت قوى سياسية وأهلية مساء أمس على بيان مشترك يرفض فيه مسارات شرق وشمال ووسط السودان بمنبر مفاوضات جوبا.

ووقع خمس عشرة تكتلاً سياسياً وأهلياً ومطلبياً يمثلون أقاليم الشرق والوسط والشمال، أبرزهم المجلس الأعلى لنظارات البجا، ومنبر البطانة الحر، وتجمع شرق السودان، وتحالف الشمال للعدالة، بالإضافة لنظارة عموم رفاعة الهوي، ونظارة الكواهلة بشرق النيل، وتحالف الوسط، والجبهة القومية لأبناء جنوب كردفان وجبهة أسود النيلين وتجمع الوسط، وعدد من المكونات المطلبية الأخرى..

وقد توافق قادة تلك المكونات على بيان رافض لمسارات التفاوض بجوبا، معتبرين أن تلك المسارات لا تمثلهم ولا تعبر عنهم، مؤكدين أن رفضهم لتلك المسارات لا يمتد للاتفاق الموقع في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور، مؤكدين كذلك أن ما تم التوقيع عليه في جوبا بشأن الأقاليم الثلاث لن يؤسس لسلام على المستوى القومي.

كما أشار البيان بحسب (سونا)، إلى عزم تلك المكونات توقيع مذكرة تفاهم بينها وصولاً لتحالف مشترك رافض للمسارات والتجاوز والمحاصصات.

وقد دعا الموقعون لعقد مؤتمر قومي للتوافق السياسي حول قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية رافضاً للحلول الجزئية.

كما شدد الموقعون على ضرورة وقف تنفيذ اتفاق جوبا فيما يخص مسارات الشرق والوسط والشمال، لحين معالجة قضايا الأقاليم في إطار كلي متوافق عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)