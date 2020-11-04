إصابة أحد متهمي انقلاب الإنقاذ بالكورونا

رفض قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم طلباً تقدمت به هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م في جلسة أمس (الثلاثاء) بخصوص جعل عمر حسن أحمد البشير متهماً أولاً باعتبار أنه المخطط والمدبر الانقلاب بديلاً عن يوسف عبد الفتاح.

وأفاد القاضي بحسب صحيفة السوداني، لدى تلاوته قرار فصل الطلب “لا يوجد ضرر في تقديم أو تأخير ترقيم المتهمين”، لافتاً إلى أن البينات هي التي تقرر الادانة أو براءة المتهمين. وأضاف القاضى أن المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية أعطت المحكمة سلطة تقديم أو تأخير الدعوى، لافتاً إلى أن المتهمين تم أخذ بياناتهم وأقوالهم وفق الترقيم المذكور وأن الترقيم جاء وفق نظر وسمع الاتهام.

فى ذات السياق تقدم ممثل دفاع المتهم هاشم عمر بطلب لدي قاضي المحكمة للسماح للمتهم بالغياب عن حضور الجلسات لحين شفائه من مرض كورونا. وأشار المحامي في طلبه إلى أن المتهم طريح الفراش بمستشفي علياء الطبي قسم العناية المكثفة ومصاب بالكورونا، وطالبهم القاضي بإحضار ما يفيد بأنه طريح الفراش وتقرير طبي عن إصابته بالكورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)