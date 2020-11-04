شاهد بالفيديو.. محترف الهلال الكنغولي الجديد يفاجئ الجمهور السوداني بترديده أغنيات ود النصري بصوت جميل ويقلد كلام (الشوايقة) بطريقة مضحكة

خطف محترف الهلال السوداني الجديد ستيفن زوي الأنظار بعد ساعات من توقيعه في كشوفات النادي الأزرق وذلك بعد نشر فيديو سابق له خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه في وقت سابق.

وكشف المحترف الذي تنقل بين عدد من أندية الدوري السوداني أخرها الأهلي مروي عن حبه لفنان الطمبور محمد النصري الذي يحفظ عدد من أغنياته.

وتغني زوي خلال المقابلة التي رصدها محرر موقع النيلين بأغنيتين لود النصري هما (طير الجنة) و (يلا معايا) الجمهور الرياضي السوداني الذي تابع اللقاء على السوشيال ميديا عبر عن إعجابه بصوت المحترف ستيفن زوي, ووصف بعض المتابعين صوته بالجميل.

كما قلد المحترف الكنغولي لهجة وحديث (الشوايقة) بطريقة مضحكة وقال يقولون (يا اخينا) وقال أن أهل دارفور يقولون (شيف) بدلاً من (شوف).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)