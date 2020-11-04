حزب الأمة يطمئن الجميع باستقرار الوضع الصحي للصادق المهدي

أطلق حزب الأمة القومي تصريحات حول حالة الإمام الصادق المهدي الصحية، وقال نودُّ أن نطمئن الجميع بأن الإمام الصادق المهدي قد وصل إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة بحالةٍ صحية جيدة، دون إعياء، وأُدخل المستشفى فورَ وصوله، وباشره أطباؤه بكل ما يلزم من عناية ورعاية.

حالتُه مستقرة، وتمت السيطرة على أعراض الملاريا، دون إرتفاع في درجات الحرارة، وظلّ مستوى الأوكسجين لديه مستقراً، ويتناول كلَّ أدويته وطعامَه بإنتظام وإستجابة، ويتحرك داخل غرفته بحرية، ودون مساعدة، ولله الحمد، وظلت معنوياته عاليةً كما هي عادتُه في كل حال..

وُضع كذلك تحت العلاج من الأعراض، من وفد الإمام المرافق له، الدكتورة مريم الصادق، والبشرى الصادق وكلاهما بخير، وحالتاهما مستقرتان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)