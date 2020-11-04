الصحة تطالب بتبعية ملف النفايات لها

طالبت اللجنة الدائمة لإزالة التقاطعات بوزارة الصحة الخرطوم بتبعية النفايات لوزارة الصحة مع إعطائها الأولوية وحق التصرف فيها وانتقدت اللجنة في اجتماعها الدوري الذي ناقشت فيه الوصف الوظيفي للعاملين بالصحة العامة وصحة البيئة انتقدت وجود تقاطعات في الاختصاصات والمهام مع بعض الجهات وخاصة المجلس الأعلى للبيئة.

وشددت اللجنة على ضرورة تبعية النفايات للوزارة وتحويل كافة مهام وإمكانيات المجلس الأعلى للبيئة للصحة ولفتت إلى أهمية الصرف على أنشطة الوقاية باعتبارها تقلل من تكلفة العلاج فيما دعت إلى التنسيق مع الحكم الاتحادي لإزالة التقاطعات في المهام.

وبحسب صحيفة الجريدة،كشف ممثل الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية عبدالماجد مردس الذي استعرض مقترح الوصف الوظيفي عن اختفاء بعض الوظائف الهامة مثل وظيفة رئيس عمال النظافة وقال مالم نهتم بصحة البيئة لن نتقدم خطوة إلى الأمام وأكد أهمية الوصف الوظيفي لتجويد الخدمات فضلاً عن تحديد المهام والصلاحيات والتركيز على الجانب المهني واختيار الشخص المناسب للعمل بصحة البيئة.

ومن جهتها رهنت مدير إدارة النماذج المعززة للصحة لمياء عبدالرحمن التحكم في النفايات بتبعيتها للوزارة ، مشيرة إلى أهمية مضاعفة الجهود عبر النظام الصحي لمعالجة المشكلة ، وأشارت إلى أن كافة شركات النظافة لا تتبع للوزارة

واقترحت المطالبة بملف النفايات عبر ورقة رسمية تقدم عبر مؤتمر خاص بقضايا الصحة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)