محكمة الاستئناف تلغي قرار وزارة التربية بإيقاف المدارس الخاصة

أصدرت دائرة الطعون بمحكمة الاستئناف الخرطوم قراراً قضت بموجبه بفتح المدارس التى تم إغلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وقال قرار المحكمة الممهور بتوقيع القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله. وبحسب صحيفة الجريدة، ( بعد سماع الطلب والرد على القرار والتعقيب وبما أنه قد تم صدور أمر من المحكمة فنجد أن أمر التوقف سار ولا يتأثر بفتح المدارس أمام جميع الطلاب بلا استثناء كما أن الدعوى مستمرة وأمرت المحكمة بفتح المدارس اعتباراً من ٣ نوفمبر الجاري وشمل القرار مدارس كبيدة العالمية وكامبردج العالمية والمدرسة الانجليزية للعلوم ومدرسة هاندز وشركة زاد للعلوم والتنمية المحدودة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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