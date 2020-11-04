شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يرمي أموال النقطة على المطربة عشة الجبل في يوم زواجه

اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمشاركة الفنانة السودانية المثيرة للجدل في حفل زواج أحد زملائها الفنانين. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد شاركت الجبلية رفقة عدد كبير من المطربين الفنان أحمد البنا أفراحه بعد دخوله القفص الذهبي. وشاركت عشة الجبل خلال مناسبة زميلها بعدد من أغنياتها المشهورة أبرزها (شبه القمر) وحصلت الجبلية على أموال نقطة خلال تقديمها وصلتها الغنائية من العريس أحمد الجقر الذي تفاعل مع أغنياتها ليغمرها بأموال النقطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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