  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء  الموافق 4 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة الصيحة:

موقع إسرائيلي يشكك في قدرة (الإنتقالية) على إنفاذ صفقة التطبيع

المحكمة ترفض وضع البشير متهماً أول في قضية الانقلاب

أمر قضائي بفتح مدارس خاصة أغلقتها وزارة التربية

صحيفة الديمقراطي:

الحرية والتغيير: نعمل لأجل سلطة تشريعية ترضي كل مكونات الشعب

البني التحتية تعلن عن مشروع لإعادة وتوطين النازحين واللاجئين

مناع: شركات اتصالات تتاجر بـ (45) ترليون دون تقديم خدمة

صحيفة المواكب:

المحكمة ترفض وضع المخلوع كمتهم أول

(المالية): خطة لتوفير (250) ألف وظيفة للشباب

صحيفة السوداني:

بدء اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان

الانتخابات الأميركية.. العالم يترقب

صحيفة الحداثة:

قرار من (الإستئناف) يعيد فتح مدارس أجنبية

حملة قومية لتطعيم نحو (10) ملايين طفل ضد شلل الأطفال

إجراءات قانونية جديدة في ملف فساد المدينة الرياضية

ألف جالون من المشتقات البترولية تصل محلية مروي

المالية تكشف لـ (الحداثة) عن اتفاقات للحد من الأزمة الاقتصادية ودعم السلع الإستراتيجية

صحيفة السوداني:

المحكمة تبطل قرار وزارة التربية وتعيد أربع مدارس خاصة للعمل

محمد ضياء الدين يكشف لـ (السوداني) أسباب زيادة تعرفة المواصلات

إصابة أحد متهمي انقلاب الانقاذ بالكورونا

صحيفة صوت الأمة:

حمدوك يتمنى الشفاء للإمام الصادق ويصفه بعمود الحركة الوطنية

ارتفاع حصيلة النهب المسلح على الصيدليات

إطلاق سراح 76 سودانيا من السجون المصرية

صحيفة الوفاق:

المحكمة تقبل الطعن ضد قرار تربية الخرطوم وتأمر بفتح (4) مدارس خاصة

البيت الأبيض: تجديد الطوارئ لا يؤثر على إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب

الثورية: أطراف بـ “قحت” ترى إتفاقية السلام خصماً على حصتها

اكتمال نسبة 40% من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السودانية

صحيفة الوطن:

أولياء أمور يهددون باستخدام القوة لفتح المدارس المغلقة

المحكمة ترفض وضع “البشير” متهم أول في انقلاب “89”

“حمدوك”: “الصادق المهدي” من أعمدة الحركة الوطنية

ارتباك في أسعار العملات بالسوق الموازي

سحب ملف حاوية المخدرات من المحكمة

صحيفة أخبار اليوم:

ردود فعل إعلامية عالمية : هل خدع ترامب السودانيين؟

قيادي شيوعي : رفع الدعم لم يحل مشكلة والشارع سينفجر في وجه الحكومة

تواصل جلسات محاكمة مدبري إنقلاب 1989

وصول الصادق المهدي للامارات لاستكمال العلاج

الخارجية :نتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السودانى بالقاهرة

كمال كرار يتهم الحكومة بالافتقار لبرنامج واعتمادها على رزق اليوم باليوم

صحيفة الدار:

غليان بشارع الستين بسبب مقتل الطالب أمير من قبل اللصوص

اليوم تحديد تعرفة المواصلات بولاية الخرطوم

القبض على إمرأة بسرقة طفل حديث الولادة

محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ ويوسف عبد الفتاح يذرف الدموع

الشرطة تتمكن من إلقاء القبض على المتهم بقتل رجل الأعمال بام درمان

الخارجية: نتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السوداني بالقاهرة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)