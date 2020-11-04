خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى فحص كورونا الثلاثاء توطئة لسفرهم إلى أديس أبابا فجر الخميس 5 نوفمبر 2020م. ويواجه صقور الجديان المنتخب الاثيوبي يوم الجمعة 6 نوفمبر، في طريق التحضيرات الأخيرة لمواجهتي غانا يومي (12) و (17) نوفمبر في كيب كوست بغانا، واستاد الهلال في أم درمان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجراء فحص كورونا للاعبي المنتخب الوطني قبل السفر الى أديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.