شرطة الحياة البرية تدشن موسم القنص السياحي للعام 2020م

جدد الفريق شرطة (حقوقى) خالد مهدي ابراهيم نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام اهتمام رئاسة الشرطة بحماية ثروات البلاد الطبيعية من خلال تأمين المحميات بجانب تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة في مجال حماية الحياة البرية، مضيفا ان تحقيق التوازن البيئي يأتي لمصلحة الأجيال القادمة بالمحافظة على الحيوانات البرية بالبلاد .

جاء ذلك وفق ( سونا) لدى تشريفه الثلاثاء بدار الشرطة ببرى افتتاح موسم القنص السياحي للعام 2020م والذي تنظمه الادارة العامة لحماية الحياة البرية تحت شعار (حماية استدامة استغلال أمثل) بحضور اللواء شرطة عبدالله خليفة هارون مدير الادارة العامة لحماية الحياة البرية وممثلي شركات ووكالات القنص بالبلاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)