فتح الباب لترشيح فيلم سوداني لجائزة الأوسكار العالمية

أعلنت اللجنة الوطنية لاختيار الفلم السوداني المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي طويل عن بدء النظر في الأفلام المستوفية لشروط الترشيح وقبول فيلم واحد منها لمسابقة الأوسكار في دورتها ال (٩٣) .

ودعت اللجنة وفق ( سونا ) الى تسليم الأفلام والوثائق المطلوبة للتأهل إلى سكرتارية اللجنة بمكتب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في موعد أقصاه التاسع من نوفمبر الحالي .