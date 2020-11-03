فتح الباب لترشيح فيلم سوداني لجائزة الأوسكار العالمية

أعلنت اللجنة الوطنية لاختيار الفلم السوداني المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي طويل عن بدء النظر في الأفلام المستوفية لشروط الترشيح وقبول فيلم واحد منها لمسابقة الأوسكار في دورتها ال (٩٣) .
ودعت اللجنة وفق ( سونا ) الى تسليم الأفلام والوثائق المطلوبة للتأهل إلى سكرتارية اللجنة بمكتب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في موعد أقصاه التاسع من نوفمبر الحالي .
كما أوضحت اللجنة ايضا عدة شروط للترشيح للجائزة بأن يكون فيلم سينمائي طويل تزيد مدته عن 40 دقيقة أُنتج خارج أراضي الولايات المتحدة وأكثر من 50% من حواره بلغة غير الإنجليزية، ويمكن أن يكون فيلماً روائياً أو تسجيلياً أو رسوم متحركة.
وأن يكون الفيلم المتأهل للمشاركة قد عرض في بلده الأصلي قبل 1/10/2019 عرضاً جماهيرياً لمدة لا تقل عن سبعة أيام متواصلة في دار عرض تجارية .
وذكرت اللجنة أنه وبسبب جائحة كوفيد 19 التي تسببت في إغلاق دور العرض يمكن للأفلام التي كان لها اتفاق سابق للعرض خلال الفترة المحددة ولم تتمكن من العرض وتم توزيعها بواسطة خدمة تجارية معتبرة للبث الافتراضي “أون لاين” أو عن طريق الفيديو المدفوع الأجر التقدم للمشاركة في الجوائز شريطة تقديم الوثائق الأصلية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لتواريخ إغلاق دور العرض بواسطة الحكومة، وتقديم مستندات اتفاقيات موعد العرض السابقة للإغلاق وأيضاً مستندات اتفاقيات البث.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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