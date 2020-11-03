ثمن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني الدور المهم لدولة الامارات العربية المتحدة الداعم للسودان في شتى المجالات ودورها المقدر وجهودها المتواصلة لازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وكشف عن ترتيبات لإقامة مشروعات استراتيجية بشراكة امارتية سودانية وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لاقامة مشروعات استراتيجية بشراكة سودانية اماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.