إفتتاح مستشفي جبرة للطوارئ والعزل بعد إعادة تأهيله

تسلمت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء مستشفى جبرة للطوارئ والعزل بالخرطوم بعد إعادة تأهيله بواسطة المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الحكومة الدنماركية .

وقص الاستاذ مكين حامد تيراب عضو الهيئة العليا للطوارئ الصحية، الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شريط إعادة افتتاح المستشفى، بحضور كل من منسق برامج المنظمة الدولية للهجرة بالسودان “مارتينا كارياري”، ود. خالد عطا المولى بخيت، مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، ومحي الدين حسن مدير مراكز العزل بولاية الخرطوم، ود. ميادة فرح مدير مستشفى جبرة للعزل والطوارئ الصحية .

وأكملت المنظمة الدولية للهجرة هذا الأسبوع، إعادة تأهيل مركز جبرة للصحة الأولية في السودان المخصص لاستقبال وعزل مرضى فيروس كوفيد 19- في العاصمة الخرطوم.

وتعتبر مستشفى جبرة أول مركز عزل لمرض كوفيد-19″ يسمح بدخول مرضى “كوفيد-19” عندما أصاب الوباء السودان لأول مرة في مارس 2020 وأُجبر على الإغلاق مؤقتاً منذ أغسطس.

وتم تجديد المركز بتمويل من حكومة الدانمارك، وبدعم من القطاع الخاص، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وإدارة مركزالعزل. ومن المتوقع أن يعاد افتتاحه في وقت لاحق من شهر نوفمبر الحالي .

وشملت الأعمال وفق ( سونا) إعادة تأهيل وحدة العناية المركزة والصرف الصحي، وشبكات الإمداد الكهربائي بالمستشفى. وتم تركيب 20 وحدة مكيف هواء وثلاثة عشر مرشحات هواء من أجل تنقية الهواء وتحسين التهوية، وثلاث عشرة محطة لغسل اليدين مزودة بأجهزة استشعار للحركة، بما في ذلك إصلاح وبناء ثلاثين مرفقاً جديداً للصرف الصحي. كما تم تنظيف المستشفى وتطهيره بشكل دقيق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)