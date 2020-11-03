الفرقة (19) مشاة مروي تضبط عربات مهربة بحدود الولاية الشمالية

تمكنت الفرقة (19) مشاة مروي ومن خلال الزيارات التي قامت بها لعدد من المحطات الخارجية الواقعة تحت مسؤولية قيادة اللواء (73) مشاة الدبة، وبحسب ( سونا) من ضبط (55) عربة مهربة وغير مقننة مختلفة الأنواع والموديلات دخلت الأراضي السودانية من إحدى دول الجوار مع حدود الولاية الشمالية.
وذلك بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تتكون من عدد من الأجانب والسودانيين تعمل في مجال التهريب وعليه تم نصب كمين محكم لهذه العصابة أسفر عن العربات وبعضها يحمل كميات من الأجهزة والمعدات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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