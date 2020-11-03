جلسة جديدة بمحكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو

واصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م جلساتها برئاسة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الثلاثاء بالقاعة الكبرى بالأدلة الجنائية واستمعت المحكمة الى رد هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية على خطبة الاتهام الذي قدمه النائب العام مولانا تاج السر الحبر. وستواصل المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل لاستكمال الاستماع الى ردود محامي الدفاع جلسة الثلاثاء هي الثامنة لمحاكمة المتهمين بالانقلاب على الديمقراطية في العام 1989م الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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