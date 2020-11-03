رمضان ومحمد الرشيد يطلبان فسخ عقديهما مع الهلال

تقدم اللاعبان رمضان عجب ومحمد الرشيد، نجما المريخ والمنتخب الوطني بطلبين للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وفق صحيفة اليوم التالي بغرض فسخ عقديهما مع نادي الهلال، وأخطرا اللجنة بأنهما يفضلان الاستمرار مع المريخ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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