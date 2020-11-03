التربية : تعلن انتهاء (٤٠٪ ) من أعمال تصحيح الشهادة الثانوية

بدأت الثلاثاء بوزارة التربية والتعليم المرحلة الثالثة من اعمال كنترول الشهادة السودانية بمشاركة 1200 معلما واوضح الاستاذ محمود سر الختم الحوري مدير ادارة الامتحانات بالوزارة ان هذه المرحلة التي اعقبت مرحلتي التفريغ والترقيم ووضع الارقام السرية على ورقة الاجابة هي مرحلة رصد الدرجات من كراسات الاجابة بعد تصحيحها

مشيرا الى اكتمال نسبة 40٪ من اعمال التصحيح واكد على انها تسير بصورة مستقرة وفق ماهو مخطط له ومن المتوقع لها ان تكتمل في اواخر شهر نوفمبر الجاري .

واكد الحوري وفق صحيفة صوة الامة لدى مخاطبته المعلمين المشاركين في الكنترول ان مرحلة الرصد مرحلة دقيقة ومهمة تحتاج الى درجة كبيرة من التركيز وتستمر لفترة شهر بعد نهاية عملية التصحيح مطالبا المعلمين المشاركين بتحري الدقة في رصد درجات الطلاب ومراجعتها جيدا للمحاظة على جهدهم وحصاد دراستهم مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بالشهادة السودانية في جميع مراحلها حتى اعلان النتيجة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)