حمدوك: يعلق علي مغادرة المهدي لدولة الإمارات للعلاج

وصل الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي،الثلاثاء الي دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد وصوله مباشرة، تم نقلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومواصلة علاجهِ من (كوفيد19).

وقال الحزب وفق صحيفة صوت الامة نود أن طمئن الجميع، بأن الإمام حالتهُ مستقرة، وقد دخل إلى المستشفى بحالة جيدة، كما أنّ جميع الأحباب والحبيبات المصابين بهذا الداء اللعين، قد أصبحوا بخير وصحة جيدة، وهم يتماثلون للشفاء نسأل الله أن يتمم على الحبيب الإمام نعمة الصحة والعافية وأن يرده سالما معافى لأحبابهِ ووطنهِ.

فى السياق كتب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك على صفحته الرسمية “غادر البلاد بالأمس رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب الأمة القومي السيد الإمام الصادق المهدي لدولة الإمارات مستشفياً بعد إصابته بفيروس كورونا.

السيد الصادق من أعمدة الحركة الوطنية السودانية وحكمائها. دعواتنا له وللمصابين بعاجل وأتم الشفاء والعودة للبلاد لنستكمل عملية بناء وطننا.”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)