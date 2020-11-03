بعد انقطاع لعام.. لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان تبدأ اجتماعاتها بجوبا

بدأت صباح الثلاثاء في مدينة جوبا، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان (jdc) برعاية الاتحاد الأفريقي .

وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود دكتور معاذ تنقو وفق صحيفة (السوداني) أن هذه الاجتماعات تاتي استناداً على اتفاقية المسائل الحدودية وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقاً لمبدا حدود ١/ ١ / ١٩٥٦م، وتنفيذاً لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريراً شاملاً مدعماً بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها.

Advertisements

وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة مدعمة أيضاً بحجج كل طرف ووثائقه وقال تنقو إن الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر في مدينة جوبا على أن تنتقل يوم 12 الى الخرطوم لمواصلة التفاوض.

ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، حفرة النحاس، وكافي كنجي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)