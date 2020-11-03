لجنة الانضباط تنظر شكوى ضد شداد

تعقد لجنة الانضباط إجتماعاً عند الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء ، برئاسة مولانا محمد عوض حميدة، في مكاتب الاتحاد بالخرطوم 2، ويمثل أمام اللجنة وفق صحيفة السوداني معتز محمد لطيف (الشاعر) عضو مجلس الادارة، للتداول معه بخصوص الشكوى التي تقدم بها ضد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البروفيسور كمال شداد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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