الخارجية تتابع حادثة مقتل الطفل السوداني بالقاهرة وتدعو السودانيين لضبط النفس

قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السوداني محمد حسن عبد الله محمد بالقاهرة.

وطالبت الخارجية في بيان لها، مواطنيها بالقاهرة بضبط النفس والسماح للسلطات المعنية بإكمال إجراءاتها في هذا الشأن.

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وأكدت الخارجية وفق صحيفة السوداني، أنها في إطار جهودها لرعاية السودانيين بالخارج، ظلت تتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل محمد حسن، إثر خلاف نشب بين والده ومواطن مصري.

وتأسّفت الخارجية للأحداث التي تلت وقوع الجريمة من بعض السودانيين المقيمين بالقاهرة، وترحّمت على روح الفقيد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)