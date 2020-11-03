قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السوداني محمد حسن عبد الله محمد بالقاهرة.
وطالبت الخارجية في بيان لها، مواطنيها بالقاهرة بضبط النفس والسماح للسلطات المعنية بإكمال إجراءاتها في هذا الشأن.
وأكدت الخارجية وفق صحيفة السوداني، أنها في إطار جهودها لرعاية السودانيين بالخارج، ظلت تتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل محمد حسن، إثر خلاف نشب بين والده ومواطن مصري.
وتأسّفت الخارجية للأحداث التي تلت وقوع الجريمة من بعض السودانيين المقيمين بالقاهرة، وترحّمت على روح الفقيد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تتابع حادثة مقتل الطفل السوداني بالقاهرة وتدعو السودانيين لضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.