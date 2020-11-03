اكتمال الترتيبات للاحتفال باليوبيل الفضي للممتاز

رفعت اللجنة المكلفة بترتيبات احتفال اليوبيل الفضي للدوري الممتاز من وتيرة تحضيراتها، لإقامة الحفل ( السبت) القادم، في فندق كورنثيا بالخرطوم، وسيشهد الحفل وفق صحيفة السوداني تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي ساهمت في تأسيس بطولة الدوري الممتاز، الذي أكمل نسخته الـ(25) بنهاية الموسم الحالي 2019/2020م، وبدأ توجيه الدعوات لتشريف الفعالية الكبيرة المتعلقة بالبطولة الاولى للاتحاد السوداني لكرة القدم SFA . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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