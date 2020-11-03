شاهد بالفيديو : (نقطة) الجبلية بالعاصمة جوبا تثير ضجة بمواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة عائشة الجبل وهي تتغنى في إحتفالات السلام المقامة بالعاصمة جوبا والتي حصلت من خلالها على (نقطة) كبيرة و هائلة أثارت جدل واسع بمواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد كانت الجبلية تغني وسط كمية من الأموال في الحفل الذي بهرت به الجمهور وجعلته يتفاعل معها ويرمي عليها (النقطة) بكمية أذهلت كل من شاهد الفيديو .

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عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علق قائلاً(بعد ده القونات ديل مفروض ناس الضرائب يقبلوا عليهن).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)