استقبال الفنانة إيمان لندن بـ”الورود” بمطار الخرطوم

وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر أمس الفنانة إيمان لندن قادمة من المملكة المتحدة مقر إقامتها، وذلك بعد غياب دام طويلاً عن الأهل والجمهور.
تم استقبال “لندن” بالفرقة الإثيوبية الراقصة، وفي مقدمة المستقبلين عدد من زملاء المهنة، الشعراء، الملحنين، الأقارب والأصدقاء.
وتوافد المستقبلون بحسب صحيفة المواكب، إلى صالة الانتطار مبكراً يحملون الورود والأكاليل فرحة بوصول الفنانة بعد سنوات طويلة.
من جانبها عبرت لندن عن سعادتها الكبيرة بعودتها لوطنها السودان بعد غياب دام طويلاً، وقدمت التحايا لجمهورها واعدة إياه بالجديد وشكرت كل من استقبلها في مطار الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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