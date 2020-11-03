مونيكا: أنا جميلة وعاجباني نفسي والعندو اعتراض على خلقة الله يتكلم

نفت الفنانة مونيكا روبرت أن تكون قد قصدت شهد المهندس عندما تحدثت في حوار سابق عن رفضها لإنقاص وزنها.

وكانت مونيكا قد ذكرت في حوارها أنها لن تقوم بالتخسيس لإنقاص وزنها، متحدثة عن نساء فقدن جمالهن بعد التخسيس، وانعكس ذلك حتى على وجوهن.

وقالت روبرت في تصريحات جديدة بحسب صحيفة المواكب: “في ناس نفوسهم ما نضيفة وشغلهم الشاغل المشاكل، حاولوا يعملوا فتنة ويضربوا علاقتي بشهد المهندس، قالوا أنا قاصداها”.

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وتابعت: “علاقتي بشهد طيبة جداً وبنحترم بعض جداً وأنا من أكتر الناس الزعلوا لما انتقدوها الناس الحاقدين”.

ووجهت مونيكا رسائل واضحة بقولها: خلوا الفتن والناقص ينتقد ويفتن، وواثق الخطوة يمشي ملكاً.

واختتمت الفنانة الشهيرة حديثها تعقيباً على انتقادها بذكرها أنها جميلة، وقالت: عاجباني نفسي وبحبها لأن الخالقني الله، والله جميل يحب الجمال، العندو اعتراض في خلقة الله يتكلم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)