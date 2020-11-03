جريمة هزت الجميع تفاصيل مقتل الطفل (محمد) بمصر

فيديو يعرض الصغير (محمد) مضرجاً في دمائه ويتلوى من الألم والوجع لافظاً أنفاسه الأخيرة أمام أهله المصدومين من المشهد و الذين حاولوا انقاذه ولكن بعد فوات الآوان، ليثير غضب الكثيرين والرغبة في الثأر والانتقام.

تأثر الكثيرون وتالموا من الطريقة البشعة و الوحشية الصادمة التي قتل بها الطفل السوداني محمد حسن عبدالله على يد رجل مصري إثر خلاف بينه ووالد الطفل حسب ماورد.

مشهد أول

لم تكن تعلم أسرة حسن عبدالله التي تقطن بمدينة ٦ أكتوبر مساكن عثمان بمصر الخاصة باللاجئين السودانيين أن هناك خطباً ما سيهز وجدانهم ويدمي قلوبهم، فقد كان يوم الخميس 29 اكتوبر يوماً عادياً بالنسبة لهم كسائر الأيام والأسرة تسير حياتها بصورة طبيعية، إلا أن طرقاً على باب الشقة قلب ذلك الهدوء إلى كارثة غير متوقعة وذلك عندما ذهب الطفل محمد بكل عفوية وطيب خاطر لفتح باب الشقة ليتفاجأ بما لم يكن في الخاطر او الحسبان.

من الطارق؟

كان الطارق رجل في العقد الخامس من عمره مصري الجنسية على معرفة بأسرة الطفل، وعندما قدم كان الشرر يتطاير من عينيه وهو يستدرج الطفل بعيداً عن شقتهم مخفياً سكيناً، ودون مقدمات هجم على الطفل البريء وسدد له ١٧ طعنة متفرقة في جسده البريء النحيل الذي لم يتحمل تلك الطعنات الغادرة، ليسقط الطفل أرضاً وهو سابحاً في دمائه يتلوى من الالم، ويردد اسم الشخص الذي طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما هرب الجاني إلى جهة غير معلومة.

أهل الطفل محمد لحقوا به مصدومين من هول المنظر يرددون بصوت باكي (محمد،محمد،محمد) وهو ينظر إليهم ممسكاً أماكن طعنه بوجع شديد.

موت مؤلم

تجمهر كل سكان ذلك الحي بعد سماعهم الصراخ والعويل ليشاهدوا ذلك المنظر المؤلم الذي أدمى قلب والدته ووالده وأسرته وكل من رآه وحاولوا إسعافه إلا أن روحه فاضت لبارئها.

حالة من الهرج والمرج سادت عندما علم الجميع بالشخص الذي ارتكب الجريمة مطالبين بالقبض عليه والقصاص.. وقتها غادرت الأم العمارة التي كانت مسرح للجريمة واتت الشرطة وطوقت المكان بالكامل.

آنذاك كان جثمان الصغير محمد مسجياً في مستشفى زايد التخصصي بمدينة ٦ اكتوبر وابلغت النيابة بوصول الجثمان، لتذهب لمعاينته وتبينت إصابات متفرقة بأنحاء جسده، ثم أنتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة، فتبينت به أثار دماء أمام باب مسكن المجني عليه وبداخله، فضلاً عن شهادة شقيقته والجارة بما رأوا.

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العودة المتعذرة

الأسرة المكلومة حاولت نقل جثمان الطفل إلى السودان لدفنه، ولكن لم تتمكن من ذلك ليتم تشييعه هناك في موكب مهيب تقدمه الأطفال، فيما تجمهر عدد كبير من السودانيين للمشاركة في التشييع وهم يحملون لافتات تطالب بالقصاص ويرددون الهتافات، إلا أن الشرطة المصرية قامت بتفريقهم بعبوات البمبان الناسفة وتأمين مداخل ومخارج العمارة التي تقيم فيها أسرة الطفل محمد وتطويقها بطوق امني.

تم دفن الصغير وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لم يستطع الجيران إقامة سرداق عزاء للصغير بسبب منع الشرطة من إقامته ومطالبتهم بمغادرة العمارة جميعاً -حسب حديثهم.

بعد الحادثة مباشرة اعتقلت الشرطة والد الطفل محمد وحبسه لمدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق ثم تم إطلاق سراحه .

تفاصيل الحادثة

وبالعودة لاسباب الحادثة حسب ما ورد من اقاويل أن والد الطفل مدين للجاني بمبلغ من المال، ولم يستطع سداده خلال الفترة التي حددها له، وهدده المصري بأنه سوف يقتل واحد من أفراد أسرته إذا لم يقم بتسدبد الدين الذي عليه في الوقت المحدد، بينما والد الطفل المغدور به في العمل ذهب المصري إلى شقته وطرق الباب واتى الطفل لمعرفة من الطارق فانهال عليه بالطعن حتى الموت.

من جانبها تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السادس من أكتوبر، من ضبط المتهم انفاذًا لأمر النيابة العامة الذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) التي استخدمها في ارتكاب الواقعة، إذ باستجوابه في تحقيقات النيابة العامة، أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه.

من جانبها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى مصلحة الطب الشرعي لفصحه وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الإجراءات القانونية

وأكدت النيابة العامة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون، مُهيبةً بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات، وتؤكد النيابة العامة أيضًا حرصَها وكافة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون على أداء رسالتهم دون تمييز.

البيت السوداني

تضامناً مع أسرة الطفل (محمد) نظم أطفال اكاديمية البيت السوداني مسيرة تضامنية مع أسرة محمد،كما أعلنت مبادرة تضامن الخيرية تضامنها مع الأسرة وأقاما وقفة احتجاجية بمقر المفوضية ،بجانب وقفة تضامنية قوية من المراكز التعليمية في مصر والاسكندرية وعدد كبير من الإعلاميين في السودان أعلنوا تضامنهم مع الأسرة.

محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني