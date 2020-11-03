طه سليمان: رمضان عجب رمز من رموز المريخ ولكن…

قال الفنان الشاب طه سليمان إن اللاعب رمضان عجب رمز من رموز نادي المريخ بما قدم من عطاء، وأضاف سليمان في تصريح خاص “العجب الصغير هو امتداد للعجب الكبير وكلاهما أمتع جمهور المريخ.
وعلق طه على انتقال العجب للهلال قائلاً: في دنيا الاحتراف كل شيء وارد وعلينا أن نتقبل هذه الفكرة ونتعامل معها بصورة عادية.
وختم طه بحسب صحيفة المواكب قائلاً: إذا انتقل العجب فهذا لا يسقط تاريخه مع المريخ وفي كل الأحوال نتمنى له التوفيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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