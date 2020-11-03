عاجل| البرهان يعود إلى البلاد.. اعرف نتائج زياراته لأديس أبابا

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عاد إلى البلاد اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعد زيارة رسمية لأثيوبيا إستغرقت يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وكان في إستقباله لدى وصوله مطار الخرطوم كل من الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف.

ووصف السيد عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف في (تصريحات صحفية ) الزيارة بأنها جيدة وحققت أهدافها، لافتا إلى أنه تم خلالها زيارة العديد من المناطق الصناعية والزراعية في بعض الاقاليم خارج العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

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وأوضح وزير الخارجية أنه تم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة بالنسبة للبلدين وللإقليم حيث أكد أهمية التعاون والتنسيق فيما يلي الحدود وقضايا التنمية والأمن في الإقليم.

وأضاف أن الجانبين أكدا أزلية ومتانة العلاقات بين البلدين وأهمية دعمها وتطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين، لافتا إلى أنه تم عقد لقاءات جانبية بين الجانبين تم خلالها تبادل وجهات النظر في العديد من المسائل.

يذكر أن الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضم كلا من السيد عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة واللواء ياسر محمد عثمان مدير هيئة الإستخبارات العسكرية.