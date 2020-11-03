شاهد بالفيديو:منصات التواصل الإجتماعي تثير الجدل بسبب إستضافة حسن تسريحة في إحدى القنوات السودانية

أثار مقطع فيديو ظهر من خلاله الكوميديان حسن تسريحة وهو في ضيافة قناة النيل الازرق جدلاً واسعاً بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب الأشياء التي تحدث عنها وهي لاتفيد المشاهد بشي،كما تحدث عن سر ظهوره (بالفرشة والفنيلة) في جميع حلقاته على اليوتيوب.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القنوات السودانية أصبحت ليس لها أدني إهتمام بمعاناة المواطن وكل همها تقديم فقرات فقط حتى وإن كانت لاتحمل أي مضمون .
الفيديو المنتشر حقق نسبة عالية من المشاهدات خلال فترة تداوله بصفحات (فيس بوك)،حيث جاءت أبرز التعليقات على الفيديو (ونحن نستفيد شنو لمن تجيبو لينا ضيف يحكي لينا قصة حياتو).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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