اقتصادي: تصنيف البنك الدولي للسودان صفعة للسياسات الاقتصادية

قال المحلل الاقتصادي د. عادل الدومة، إن تصنيف البنك الدولي للاقتصاد السوداني بأنه من بين (4) أسوأ اقتصاديات في توقعات النمو الاقتصادي يمثل صفعة قوية في وجه السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية برئاسة د. عبد الله حمدوك، ويؤكد أن الحكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية تسهم في إخراج البلاد من الأزمات.

وأوضح الدومة في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، أن الحكومة منذ تقلدها لمهام المسؤولية بالبلاد لم تقم بأيِّ إجراءات أو إصلاحات حقيقية في مسيرة الاقتصاد الوطني، ونوّه إلى الضبابية التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي القومي الأول والذي لم يحقق نتائج ملموسة على الأرض، وأشار إلى فشل حكومة حمدوك في توفير الخبز والوقود والمواصلات، مما ألقى بظلال سالبة على مجمل حياة المُواطنين، ودعا لضرورة تبني سياسات إصلاحية حقيقيّة تتسق مع روح ثورة ديسمبر المجيدة وتسهم في توفير العيش الكريم للمواطن.

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وقال الدومة، إن التسويف الذي تمارسه الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية سيؤدي في نهاية المطاف لكارثة تحيق بالاقتصاد الوطني، وأكد ضرورة تفجير طاقات الإنتاج داخل البلاد وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي، لأنه مرهون بتنفيذ شروط وأجندات تخدم مصالح الدول الكبرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)