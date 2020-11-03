بعد تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود…ناشطون يطلقون أسماء جديدة للبنزين

أطلق عدد من الناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي أسماء جديدة للبنزين وذلك بعد تحرير سعره ورفع الدعم عنه، ذلك القرار الذي أثار ضجة كبيرة من أصحاب المركبات إحتجاجاً على تلك الزيادات الغير متوقعة والتي إنعكست نتائجها على المواطن من خلال زيادة تعرفة المواصلات .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365 )فقد أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسم (النبق الفارسي) للبنزين الذي يباع بسعر(250)جنيهاً بينما أطلق أسم (النبق الفارسي برو،)للبنزين التجاري الذي يباع بسعر(540)جنيهاً.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)