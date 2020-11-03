أطلق عدد من الناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي أسماء جديدة للبنزين وذلك بعد تحرير سعره ورفع الدعم عنه، ذلك القرار الذي أثار ضجة كبيرة من أصحاب المركبات إحتجاجاً على تلك الزيادات الغير متوقعة والتي إنعكست نتائجها على المواطن من خلال زيادة تعرفة المواصلات .
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365 )فقد أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسم (النبق الفارسي) للبنزين الذي يباع بسعر(250)جنيهاً بينما أطلق أسم (النبق الفارسي برو،)للبنزين التجاري الذي يباع بسعر(540)جنيهاً.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود…ناشطون يطلقون أسماء جديدة للبنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.