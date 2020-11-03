شاهد بالفيديو: أغنية (ياالله بت زي دي) تثير الجدل على منصات مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المطربين الشباب وهم يؤدون أغنية (ياالله بت زي دي) تلك الأغنية التي تتضمن كلمات خادشة للحياء حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد إنتقد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هؤلاء الشباب والأغنية التي تغنو بها حيث وصفوها بأنها مبتذلة ،و قالوا إن تلك الأغنية لايمكن لشاب أن يسمعها في حضور أفراد أسرته إستحيائا وإحتراماً لهم،كما أضافوا لابد من تدخل إتحاد الفنانين لحسم تلك الفوضى في الوسط الغنائي حتى لايتمادوا في تقديم لونيات تحمل نفس المضمون الركيك الذي لايستفيد منه المستمع في شي سوى التطريب. Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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