اقتحم الفنان الكبير كمال ترباس اجتماعاً بدار الفنانين بأمدرمان والذي كان معداً لمناقشة إجراءات الجمعية العمومية بالنادي وانتخاب رئيس لدورة قادمة. وقال ترباس (لا بديل لعبد القادر سالم إلا عبد القادر سالم)، نسبة لما يتميز به من خبرة كبيرة وحنكة إدارية متميزة وعلاقات اجتماعية واسعة وقبول واسع داخل الوسط. Advertisements وختم حديثه قائلاً بحسب صحيفة السوداني: “إذا مرض أحد أعضاء النادي فإن عبدالقادر يصله قبل (الإسعاف) ويظل ملازماً للمريض حتى ٱخر لحظة (يا وداهو البيت يا وداهو المقابر)”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر يصل المريض قبل (الإسعاف) ترباس: عبدالقادر سالم يلازم الفنان لآخر لحظة (يا وداهو البيت يا وداهو المقابر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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