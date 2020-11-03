ناقش عدد من الفنانين والموسيقيين ومنسوبي الاتحاد في اجتماع لهم بدار النادي أمس الأول موضوع سرقة جهاز (الساوند) الذي يخص النادي، وأمن كافة المجتمعين على إجراء تحقيقات واستيضاحات واضحة وشفافة حول من كانت لديهم علاقة بسرقة الجهاز. فيما اقترح عدد من الفنانين تركيب كاميرات مراقبة بالنادي وتوكيل أمر حراسة النادي لشركة أمنية معروفة.
على صعيد آخر، اتفق الجميع بحسب صحيفة السوداني، على زيادة قيمة الاشتراك الشهري للنادي من ١٠ جنيهات إلى ١٠٠ جنيه، وزيادة رسوم الحفل من ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نقاش حاد حول سرقة (ساوند) اتحاد الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.