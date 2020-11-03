نقاش حاد حول سرقة (ساوند) اتحاد الفنانين

ناقش عدد من الفنانين والموسيقيين ومنسوبي الاتحاد في اجتماع لهم بدار النادي أمس الأول موضوع سرقة جهاز (الساوند) الذي يخص النادي، وأمن كافة المجتمعين على إجراء تحقيقات واستيضاحات واضحة وشفافة حول من كانت لديهم علاقة بسرقة الجهاز. فيما اقترح عدد من الفنانين تركيب كاميرات مراقبة بالنادي وتوكيل أمر حراسة النادي لشركة أمنية معروفة.

على صعيد آخر، اتفق الجميع بحسب صحيفة السوداني، على زيادة قيمة الاشتراك الشهري للنادي من ١٠ جنيهات إلى ١٠٠ جنيه، وزيادة رسوم الحفل من ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)