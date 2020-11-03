ولاية الخرطوم تلمح إلى زيادة أسعار الدقيق والخبز

وعدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بالعمل على مراجعة تكاليف إنتاج وتوزيع الدقيق والخبز مع كافة الجهات ذات الصلة بغرض الوصول لحلول تضمن استمرارية عمل وصناعة المخابز وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.
وعقدت الوزارة اجتماعاً مع اللجنة التسييرية لشعبة المخابز بحسب صحيفة اليوم التالي، بغرض التفاكر حول الآثار المترتبة على إعلان أسعار جديدة للوقود على صناعة الخبز.
وأشارت شعبة المخابز إلى ضرورة النظر إلى تكاليف إنتاج الخبز العالية في ضوء الأسعار الجديدة وأمنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم على الأثر المباشر لذلك على صناعة الخبز وأشادت بدور المخابز خلال الفترة السابقة في صناعة وتوفير الخبز للمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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