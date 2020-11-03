عاجل.. الصادق المهدي يصل الإمارات لاستكمال علاجة من كورونا

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وكالة الأنباء السودانية "سونا" وصول الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، رئيس وزراء السودان الاسبق، إلى أبوظبي، فجر اليوم الثلاثاء، لاستكمال علاجه بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت ابنته رباح الصادق في صفحتها في الفيس بوك.



وكان حزب الأمة القومي قد أعلن، أمس الاثنين، نقل الصادق المهدي إلى دولة الإمارات لإجراء مزيد من الفحوصات. وقال الحزب في بيان له أمس إن الأطباء بمستشفى علياء قرروا إبقاء المهدي تحت الملاحظة بعد إصابته قبل أيام وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وأكدت وكالة الأنباء "سونا" أن نائبة رئيسة الحزب مريم الصادق أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في الأسرة إلى 21 شخصاً.