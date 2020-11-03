كشف وزير البنى التحتية والنقل المكلف م. هاشم بن عوف، عن بدء شركة (CRRC ZIYANG) الصينية في تصنيع هياكل القاطرات الثقيلة. وقال الوزير إن الشركة بدأت بتصنيع قاطرة واحدة للتحقق من عملية التصميم والتصنيع، لضمان نجاح التركيب، وإمكانية تنفيذ سلسلة الإنتاج الضخم التالي بأعلى كفاءة. وأوضح أن هيئة السكة حديد تقوم الآن بجدولة زيارة لمستشاري الهيئة لفحص التركيب واختبار التشغيل حسب المواصفات المقررة في العقد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شركة صينية تبدأ تصينع قاطرات ثقيلة للسكة حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.